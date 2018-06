Heute bei der WM 2018 das Duell der einstigen (?) Euro-Krisenländer: Spanien gegen Portugal. An der Börse liegt für die Zeit seit der letzten WM der spanische IBEX 35 knapp vorn, wobei der portugiesische PSI 20 zuletzt kräftig aufholen konnte. Mit per Saldo plus bzw. minus 5% können indes beide Aktienbarometer nicht wirklich glänzen - schon gar nicht gemessen am DAX, der in den letzten vier Jahren rund 30% zugelegt hat. Der Beitrag Das Index-Duell zur Fußball-WM: Spanien gegen Portugal erschien zuerst auf DividendenAdel.

Den vollständigen Artikel lesen ...