Was sind Dividendenaristokraten? Einkommensinvestoren sollten in der Lage sein, diese Frage leicht zu beantworten, weil das Kaufen von Dividendenaktien eine Sache, das Besitzen von Dividendenaristokraten eine andere ist. Wenn du dich fragst, warum das so ist, denke daran, dass die S&P-Dividendenaristokraten wie im S&P 500 Dividend Aristocrats Index Unternehmen sind, die ihre Dividenden jedes Jahr in den letzten 25 Jahren oder mehr erhöht haben. Sicherer geht's nicht. In diesem Leitfaden werden wir die folgenden Punkte behandeln: Was sind Dividendenaristokraten? Was ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index? Kriterien für Dividendenaristokraten Kurze Geschichte der S&P-Dividendenaristokraten Dividendenaristokraten vs. Dividendenkönige vs. Dividendenchampions Wie ...

