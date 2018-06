Die Aktien der 2009 gegründeten Firma starteten in Frankfurt mit einem Einstandskurs von 28,50 Euro - ein Aufschlag von 24 Prozent zum Ausgabepreis von je 23 Euro. Im Handelsverlauf zog der Kurs weiter an. Bis zum Nachmittag lag das Papier rund 30 Prozent im Plus. Home24 gehört zum Imperium des Start-up-Investors Rocket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...