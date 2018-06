Asylstreit für Dummys: Seehofer will, dass bereits anderswo registrierte sogenannte Asylbewerber nicht zusätzlich in Deutschland Asyl beantragen können und an der Grenze abgewiesen werden. Was sagen dann anderswo registrierte Asylbewerber an der Grenze? Richtig: Nix registriert.

