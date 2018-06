Unglaublich: Neue Allzeithochs vor der Tür!

Vor einem Monat war es noch undenkbar, von neuen Allzeithochs zu sprechen. Jetzt sind sie zum Greifen nahe. Doch was geschieht, wenn sie erreicht sind?

Beim Dax fehlen nur noch 5,4?% zu einem neuen Allzeithoch. Beim Dow Jones sind es knapp 6?%, beim S&P 500 noch gut 3?% und der Nasdaq hat bereits ein neues Hoch erreicht. Vor wenigen Wochen war das noch unvorstellbar. Der Markt bewegte sich am Abgrund. Eine ganze Reihe an Entwicklungen haben es Anlegern schwer gemacht, bei Aktien zuzugreifen. Da waren zu Jahresbeginn Zins- und Inflationsängste. Diese traten angesichts der Handelspolitik der USA schnell in den Schatten. Noch immer beschäftigt das Thema Handel die Anleger.

Die nächsten Wochen werden in diesem Zusammenhang kritisch. Mit China wird weiterhin verhandelt. China scheint anzubieten, dass es den USA Waren im Wert von 70 Mrd. zusätzlich abnimmt. Treten allerdings die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Mrd. Mitte des Monats in Kraft, ist das Angebot vom Tisch.

Keiner weiß, ob sich die USA und China einigen werden. Die Lage bewegt sich zwischen Einigung und Eskalation. Die USA fordern von China eine deutliche Reduktion des Handelsbilanzdefizits. Im Idealfall soll China zusätzlich Waren im Wert von 200 Mrd. abnehmen. Das ist praktisch ausgeschlossen, da die USA derzeit gar nicht die Kapazität haben, Waren in diesem Umfang an China zu verkaufen (Waren, die China auch braucht).

Mit der EU und NAFTA ist die Lage ebenfalls noch nicht geklärt. Stahl und Aluminium werden nun mit höheren Zöllen belegt. Die EU, Mexiko und Kanada werden ebenfalls Zölle verhängen. Hier stehen die Zeichen ziemlich eindeutig auf Eskalation.

Den vollständigen Artikel lesen ...