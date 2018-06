Während der Großteil der deutschen Börsencommunity bei Aktien wie Evotec, Medigene, MorphoSys, Epigenomics oder Paion weiterhin auf das große Geld wartet, lauern die wahren Kurschancen wie immer in Übersee.

Starke Profi-Käufe haben die Aktie von Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) am Freitagabend wieder in die Höhe geschossen. Allein in der letzten Handelsstunde der Woche sorgte eine Nachfrageexplosion für einen 5%-Sprung und ein Finish auf Tageshoch. Wie geht es jetzt weiter?

Nach zwischenzeitlich rund +130% Kursgewinn für SD-Leser, die unseren Sonderreport erworben haben, und einer gesunden 25%-Konsolidierung im Anschluss, scheint nun eine erneute Sentimentumkehr eingeleitet worden zu sein. Fundamental bleibt die Heat-Aktie ohnehin eine außerordentliche Chance auf ungeahnte Wertsteigerung. Warum sich diese jüngst noch einmal massiv verbessert hat, lesen Sie im Folgenden.

Die Heat-Aktie setzte zum Wochenausklang erneut zum Ausbruch an. Qelle: ariva.de

Bristol-Myers muss handeln - wann platzt die Kursbombe endgültig?

Der US-Pharmariese Bristol-Myers Squibb steht mit seinem Checkpoint-Inhibitor Nivolumab, bekannt unter dem Markennamen Opdivo, unter Zugzwang. Die Krebstherapie galt lange als der wichtigste Wachstumstreiber des Konzerns und steuerte zuletzt fast 5 Milliarden USD Jahresumsatz bei.

Mit Keytruda aus dem Hause Merck & Co. bekommt Bristol aber zunehmend Konkurrenz und ist unter Druck, mit effektiven Kombinationstherapien den Wert Opdivos weiter auszubauen. Zu diesem Zwecke schloss sich Bristol Anfang des Jahres mit dem Pharmaforscher Nektar Therapeutics zusammen. Nektar erhielt im Rahmen des Deals unter anderem eine Milliarde USD an Vorauszahlung.

Anfang dieses Monats wurden nun neue Studiendaten für eine Kombinationstherapie mit Opdivo und einem Nektar-Wirkstoff vorgestellt, die jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und einen kommerziellen Erfolg in Frage stellen. Die Nektar-Aktie verlor daraufhin umgehend rund 40% ihres Werts, dennoch bringt das Unternehmen noch fast 10 Milliarden USD Marktkapitalisierung auf die Waage.

Wie die Faust auf's Auge

Auch unser Biotech-Toptipp Heat Biologics forscht bekanntlich an einer Kombinationstherapie mit Bristols Blockbuster Nivolumab (Opdivo) und konnte zuletzt im Februar sehr vielversprechende Phase-2-Zwischenresultate präsentieren. Konkret hieß es hierzu:

Die Ergebnisse dieser Kombinationsstudie mit HS-110 und Nivolumab sind sehr vielversprechend und zeigen dauerhafte Reaktionen bei Patienten mit niedrigen TIL- und PD-L1-Spiegeln. (Chief Medical Officer George Peoples, 28.02.18)

Gerade die dauerhafte Reaktion ist das, was die Nektar-Ergebnisse zum Teil vermissen ließen und deren Bedeutung Bristol-CEO Giovanni Caforio kürzlich in einem Fernsehinterview noch einmal bekräftigte.

So ...

