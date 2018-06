Halle (ots) - Fakt ist: Mit ihrem selbstgesteckten Ziel, den Anteil von Frauen in Gremien auf 50 Prozent zu erhöhen, ist die Landesregierung krachend gescheitert. Und auch beim zweiten Vorhaben, den Anteil von Frauen in den Führungspositionen der Verwaltung auf 50 Prozent zu erhöhen, sieht es schlecht aus. Zwar sind noch zwei Jahre Zeit, doch wenn es im bisherigen Tempo weitergeht, wird auch das nicht klappen. Ein Trauerspiel, schon jetzt. Aber wo liegen die Gründe? Vieles spricht dafür, dass vielen Ministern schlicht und einfach Wille und Überzeugung fehlen. Dazu passt auch der eindringliche Appell von Gleichstellungsministerin Keding an ihre Kollegen, doch bitte ihre Bemühungen zu intensivieren. Möglicherweise haben viele Minister das Problem aber auch gar nicht so richtig erfasst und unterschätzt. Denn eine Frauenförderung auf Knopfdruck - das funktioniert nicht.



