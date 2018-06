Halle (ots) - Die Kenia-Koalition ist kaum mehr als ein Zweckbündnis gewesen. Erschütternd ist jedoch zu beobachten, wie angespannt die Atmosphäre aktuell ist. Auf dem Landesparteitag der Grünen wies Agrarministerin Claudia Dalbert zu Recht darauf hin, dass inzwischen einige CDU-Abgeordnete einfachen, populistischen Parolen den Vorzug vor schwierigen Kompromissen geben. Unnötig waren aber ihre Einlassungen zur Arbeit im Kabinett, in dem sie nicht im gewünschten Maße Gehör findet. Solche Probleme sollte sie mit ihren Ministerkollegen klären - nicht öffentlich. Bezeichnend für die Stimmung ist aber auch die prompte Reaktion der Staatskanzlei, die in den Aussagen "keine Berührungspunkte mit der Realität erkennt".



