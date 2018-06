Mailand (ots/PRNewswire) -



SOPHiA GENETICS, das weltweit führende Unternehmen in der datengesteuerten Medizin, gab heute auf der Europäischen Konferenz für Humangenetik (ESHG 2018) bekannt, dass es die Akquisition des in Frankreich ansässigen Tech-Unternehmens Interactive Biosoftware (IBS) abgeschlossen hat. Dieses Unternehmen ist der Schöpfer von Alamut®, der am häufigsten verwendeten Support-Software für die Entscheidungsfindung bei der klinischen Interpretation von Genomdaten.



Alamut® wird zurzeit in über 450 Krankenhäusern eingesetzt und vervollständigt auf ideale Weise das Angebot von SOPHiA GENETICS. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der die Einführung der datengesteuerten Medizin weltweit weiter beschleunigen wird.



Die Akquisition bestärkt das Engagement von SOPHiA GENETICS dafür, Krankenhäuser und Patienten kontinuierlich mit leistungsstarken Technologien zu unterstützen. Die Teams von Interactive Biosoftware mit all ihrem Fachwissen werden Teil der Belegschaft von SOPHiA GENETICS werden. Ein nahtloses Onboarding wird eine gute Erfahrung der Alamut® -Benutzer sicherstellen.



"Interactive Biosoftware ist sehr erfolgreich bei der Bereitstellung leistungsfähiger Technologie für Experten, die eine komplexe genomische Interpretation benötigen. Es ist großartig, sich dem einzigartigen Ansatz und der Stellung von SOPHiA GENETICS anzuschließen, um die Annahme der datengesteuerten Medizin zu beschleunigen." - André Blavier, CEO und Mitbegründer von Interactive Biosoftware.



"Wir freuen uns sehr über den Erwerb von Interactive Biosoftware. Sowohl SOPHiA AI als auch Alamut® sind Technologien, denen die Healthcare-Community vertraut und die sich auf patientenzentrierte Innovationen konzentrieren. Das Hinzufügen von Alamut® markiert einen großen Schritt auf unser Ziel zu, Medizinern dabei zu helfen, Patienten gleichwertig zu behandeln und bessere Diagnosen zu stellen. Mit einer Gemeinschaft von mittlerweile über 900 Lehrkrankenhäusern, die unsere Technologien nutzen, sind wir in einer einzigartigen Position, um eine Verbindung zwischen den Medizinern herzustellen und ihnen zu ermöglichen, ihr Wissen zu teilen." - Jurgi Camblong, CEO und Mitgründer von SOPHiA GENETICS.



Über SOPHiA GENETICS:



SOPHiA GENETICS, der weltweit führende Anbieter datengestützter Medizin, ist ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das SOPHiA AI (KI) entwickelt hat, die fortschrittlichste Technologie für klinische Genomik, die Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen dabei unterstützt, Patienten besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Das globale Netzwerk von 480 Institutionen in 60 Ländern, das die von SOPHiA ermöglichte analytische Plattform SOPHiA DDM® nutzt, bildet die weltweit größte Gemeinschaft im Bereich der klinischen Genomik. Dadurch, dass es weltweit eine rasch zunehmende Anwendung genomischer Tests ermöglicht, die Daten in klinische Erkenntnisse umformen, aufgrund derer Maßnahmen ergriffen werden können, und das Wissen innerhalb der Gemeinschaft ausgetauscht wird, demokratisiert SOPHiA GENETICS die datengestützte Medizin, damit Menschenleben gleichberechtigt gerettet werden können. Die MIT Technology Review hat die Erfolge des Unternehmens anerkannt, indem sie das Unternehmen im Jahr 2017 unter die "50 Smartest Companies" einreihte. Weitere Informationen: http://www.sophiagenetics.com



Über IBS:



Interactive Biosoftware wurde im April 2007 in Rouen, Frankreich, von einer Gruppe von Medizinern und Informatikern gegründet, die sich auf praktische Softwareanwendungen für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften konzentrieren, insbesondere im Bereich der Genomik. Unsere Mission ist es, Genetikern und klinischen Forschern eine äußerst raffinierte, einfach zu bedienende und zuverlässige Software zur Verfügung zu stellen, um sie bei ihrer Genomanalyse zu unterstützen. Dank der globalen Einführung von Alamut®, der standardisierten Support-Software für die Entscheidungsfindung anhand der Interpretation von klinischen Genomdaten, haben wir weltweit einen guten Ruf und das Vertrauen von Experten erlangt.



