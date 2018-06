Regensburg (ots) - Eigentlich ist Lionel Messi nicht als Mann großer Worte bekannt. Vor der WM hat der argentinische Fußballstar aber etwas durchaus Interessantes zu Protokoll gegeben: "Deutschland hat keinen konkreten Star, aber sie sind als Mannschaft stark." Mit einem bärenstarken Kollektiv hat die DFB-Auswahl in den vergangenen Jahren die Fußballwelt entzückt. Doch jetzt ist der Wurm drin. Die mit acht Weltmeistern gespickte Startelf legte gegen Mexiko einen schwachen Auftritt hin, der einen bisweilen ratlos hinterlässt. Vorbereitungsspiele haben ja meist wenig Aussagekraft. Doch der Auftritt gegen die Mittelamerikaner erinnert schon sehr an die Darbietungen gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1). Hinten keine Stabilität, in der Offensive ideenlos. Der Druck ist immens gegen Schweden nächsten Samstag. Und wer hätte das gedacht? In dieser Form scheint es nicht mehr ausgeschlossen, dass die Mission Titelverteidigung ein jähes Ende findet - vielleicht sogar schon in der Vorrunde.



