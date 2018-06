Bundesinnenminister Seehofer will sich seinen Flüchtlings-Plan von der CSU absegnen lassen - und riskiert bei einer weiteren Eskalation seine Entlassung.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich für seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik heute (Montag, 10.00 Uhr) bei einer Vorstandssitzung in München die Unterstützung der CSU holen. Erwartet wird, dass der Parteivorsitzende grünes Licht für die in seinem Masterplan Migration vorgesehene Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen bekommt. Dies soll für jene Migranten gelten, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind. Unklar ist, ob Seehofer dies sofort umsetzen wird. Damit würde er sich gegen den Willen von Kanzlerin Angela Merkel stellen, die auf eine europäische Lösung setzt. Sie könnte den Minister dann entlassen, was zum Bruch der Regierung und der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU führen dürfte. Die Linksfraktion im Bundestag fordert von Kanzlerin Angela Merkel die Entlassung ihres Innenministers Horst Seehofer. Merkel müsse ihn in den vorzeitigen Ruhestand versetzen, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte. "Diese Rambos in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...