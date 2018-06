Der Direktor des Hochleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart, Prof. Dr. Michael Resch, im Gespräch mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten zum europäischen Großprojekt EuroHPC.

Der Direktor des Hochleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart, Michael Resch, begrüßt das von der EU-Kommission und mehreren Mitgliedsländern im März des vergangenen Jahres gestartete Großprojekt "EuroHPC." EuroHPC ist ein sogenanntes "Joint Undertaking", wird also nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten, sondern derzeit von 18 EU-Ländern gemeinsam vorangetrieben. Das Projekt hat zwei Ziele: Einerseits stellt es den Versuch dar, allen europäischen Wissenschaftseinrichtungen Zugang zu Spitzensystemen und Hochleistungsrechnern zu verschaffen. Andererseits soll sukzessive innerhalb der nächsten fünf Jahre eine leistungsstarke gesamteuropäische IT-Versorgungsindustrie aufgebaut werden. "Wir freuen uns, dass sich die Europäische Kommission finanziell am EuroHPC beteiligt und 50 Prozent der Anschaffungskosten für neue Systeme bereitstellt. Bislang war man in Europa einem nationalen Ansatz gefolgt. Damit stellt sich jetzt eine weitaus ausgewogenere ...

