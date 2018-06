BMW baut sein Werk bei Eisenach aus. Es ist auf die Produktion von Werkzeugen für die Karosseriefertigung spezialisiert. Über die neuen Pläne will die Werksleitung am Montag (14.30 Uhr) am Standort Krauthausen informieren. Im Vorfeld hieß es, die Kapazität solle um etwa 50 Prozent erhöht werden. Eisenach solle damit in den kommenden Jahren zum größten BMW-Standort für Werkzeugbau vor München und Dingolfing werden. Der Konzern hat eigenen Angaben zufolge seit der Wiedervereinigung bereits mehr als 160 Millionen Euro in das Thüringer Werk investiert./ro/DP/stw

