Das amerikanische Unternehmen Village Super Market (ISIN: US9271074091, NASDAQ: VLGEA) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 28,46 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2018) 3,51 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am ...

