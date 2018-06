FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.543 EUR

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.086 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.587 EUR

TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.474 EUR

R4F XFRA US7514522025 RAMCO-GERSH. PR.-COM SBI 0.190 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.804 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.647 EUR

EGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.552 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.457 EUR

ZNH XFRA US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 0.674 EUR

QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.043 EUR

FBKN XFRA TRAFINBN91N3 QNB FINANSBANK AS NAM.TN1 0.005 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.543 EUR

GUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.037 EUR

CPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.027 EUR

MXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD 0.009 EUR

BZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EUR

YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.300 EUR

DYC XFRA EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60 0.070 EUR

SGJH XFRA CNE1000004C8 SINOPEC SHANGHAI H YC 1 0.040 EUR

2G3 XFRA FR0000062671 GROUPE GORGE SA IN.EO 1 0.320 EUR

CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. 0.139 EUR

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.173 EUR

2WI XFRA CNE100001WB5 YUNNAN WATER INV. H YC 1 0.017 EUR

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.164 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.058 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.084 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.060 EUR

HA5 XFRA KYG2118N1079 CHIN.HARMON.N.E.A.H.HD-01 0.014 EUR

1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 1.509 EUR

1OV XFRA KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO. 0.002 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.108 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.138 EUR