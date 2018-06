FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TRR XFRA US89531P1057 TREX CO. INC. DL-,01

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01

CAR1 XFRA US1444302046 CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N.

EJAH XFRA LU1481203070 BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC

ELQC XFRA LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE

XHYP XFRA LU0952581402 XTR.II IB.E.G.B.YP.S.2CDH

EJAP XFRA LU1291102447 BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE

EMKX XFRA LU1291097779 BNPPE-MSCI EM.EX CW UEEOC

JBEM XFRA LU1481202692 BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE