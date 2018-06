SANDPIPER Digital Payments AG: Kursziel für SANDPIPER auf EUR 0,27 angehoben EQS Group-News: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Research Update/Generalversammlung SANDPIPER Digital Payments AG: Kursziel für SANDPIPER auf EUR 0,27 angehoben 18.06.2018 / 07:30 SANDPIPER Digital Payments AG: SMC Research hebt Kursziel auf EUR 0,27 an St. Gallen, 18. Juni 2017 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN: CH0033050961: SMC Research hat letzte Woche ein Update mit dem Titel "Erfolgreiche Konsolidierung" zur SANDPIPER veröffentlicht, nachdem die Gesellschaft ihre testierten Jahreszahlen 2017 publiziert hat. Der Kommentar bezieht sich auf die Erststudie von SMC Research zu SANDPIPER, in der bereits das Potential der Gesellschaft dargestellt wurde. SMC hebt nun hervor, dass SANDPIPER deutliche Fortschritte in der Konsolidierung seines Geschäftes gemacht hat und sich dies entsprechend erfolgreich in den Finanzergebnissen niedergeschlagen hat. So konnte der Umsatz trotz Kosteneinsparungen um 5,4% erhöht werden. Mit dieser Entwicklung bewegt sich Sandpiper am oberen Rand der Erwartungen von SMC, weshalb das Kursziel der SANDPIPER von vormals EUR 0,26 auf EUR 0,27 angehoben wurde. Das Analyseurteil bleibt dabei unverändert auf "Speculative Buy". Insbesondere wird in dem Kommentar hervorgehoben, dass sich die Kostenstruktur der SANDPIPER sogar besser entwickelt hat als erwartet. Zudem weist SMC auf erwartete positive Effekte durch Nutzung von Synergiepotentialen hin, welche auch mittelfristig weiter für ein anhaltendes Umsatzwachstum mit dem klaren Ziel der Profitabilität sorgen. SANDPIPER hat für den 29. Juni 2018 seine Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Dort steht unter anderem die Neuwahl von drei renommierten Mitgliedern des Verwaltungsrates an: Franz Herrlein, Steffen Seeger sowie Dieter Fröhlich. Das Update der SMC Studie ist auf der Website der Gesellschaft, www.sandpiper.ch, unter http://ir.sandpiper.ch/websites/sandpiper/English/3470/research-reports.html einsehbar. Über SANDPIPER Digital Payments AG SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative Zahlsysteme, Lösungen für Marketing und Kundenbindung sowie Informatik-Dienstleistungen, Zugangskontrolle und Security. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Betreibern von Closed- und Open-Loop Proximity-Payment Lösungen im Bereich von Hochschulen, Events und Digital Content Networks. SANDPIPER ist mehrheitlich an den Gesellschaften Multicard NL B.V., InterCard AG Informationssysteme, Ergonomics AG, IDpendant GmbH sowie PAIR Solutions GmbH beteiligt. Kontakt: email news@sandpiper.ch; Tel: +41-44-7838030; Fax: +41-44-7838040; Website: www.sandpiper.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QNFNSBMKJV Dokumenttitel: SANDPIPER_Research-Update_June2018 Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG Poststrasse 17 9001 St. Gallen Schweiz Telefon: +41 44 783 80 49 Fax: +41 44 783 80 40 E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0033050961 Valorennummer: A0MYNQ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 695999 18.06.2018

ISIN CH0033050961

AXC0022 2018-06-18/07:29