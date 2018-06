FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RINGEN UM 13 000-PUNKTE-MARKE - Nach dem Rückschlag vom Freitag dürfte der Dax zum Wochenbeginn mit der Marke von 13 000 Punkten kämpfen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,07 Prozent niedriger auf 13 002 Punkte. Auf die jüngste Euphorie an den Börsen könnte in dieser Woche Ernüchterung folgen. Der Handelskonflikt könnte wieder dominieren. Erste Auswirkungen waren bereits am Freitag zu spüren, nachdem die USA Zölle auf bestimmte Waren aus China verhängt hatten und Peking Gegenmaßnahmen vorlegte. Auch dürfte der Streit zwischen CDU und CSU um die Flüchtlingspolitik für Unsicherheit um die Zukunft der Großen Koalition in Deutschland sorgen. Und damit der Regierung der wichtigsten EU-Volkswirtschaft.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Eskalation des internationalen Handelsstreits hat an der Wall Street etwas auf die Stimmung gedrückt. US-Präsident Donald Trump machte am Freitag ernst und verhängte gegen China Strafzölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. Die Zölle werden vom 6. Juli an fällig. Als Reaktion kündigte Peking ebenfalls ab 6. Juli Vergeltungszölle auf amerikanische Waren im Wert von zunächst 34 Milliarden Dollar an. Insgesamt sollen die Zölle am Ende auch insgesamt Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar betreffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine jüngsten Verluste aus und fiel um 0,34 Prozent auf 25 090,48 Punkte.

ASIEN: - TENDENZ - Asiens Aktienmärkte sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Während der Handel in China und Hongkong am Montag wegen eines Feiertages ruhte, standen die Indizes in Japan unter Druck. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,81 Prozent an Wert ein.

DAX 13.010,55 -0,74%

XDAX 13.069,55 -0,68%

EuroSTOXX 50 3.505,02 -0,63%

Stoxx50 3.088,80 -1,02%

DJIA 25.090,48 -0,34%

S&P 500 2.779,66 -0,10%

NASDAQ 100 7.255,76 -0,33%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,00 0,09%

Bund-Future Settlement 161,16 -0,10%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1594 -0,12%

USD/Yen 110,49 -0,16%

Euro/Yen 128,10 -0,28%°

ROHÖL:

Brent 72,77 -0,67 USD

WTI 63,87 -1,19 USD°

