Gestern bekam die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Quittung für das Festhalten am Bewährten - in einer sich rapide veränderenden Welt aber sind die einstigen Erfolgsmodelle nun nicht mehr gültig! So wie Fußball-Deutschland gestern dafür die Quittung bekommen hat, dürfte der Dax absehbar die Quittung dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...