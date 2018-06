Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Lufthansa von 32 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn schraubte seine Gewinnerwartungen in einer am Montag vorliegenden Studie zurück. Er begründet dies mit der Anpassung der Ölpreisprognosen und eher zurückhaltenden Wirtschaftsaussichten für 2019 und 2020. Er sieht die Lufthansa aber immer noch als einen der langfristigen Profiteure der Branchenkonsolidierung in Europa und hält die Papiere für günstig./ag/la

Datum der Analyse: 18.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0032 2018-06-18/08:03