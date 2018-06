GBC AG: Homes & Holiday AG geht an die Börse - Zeichnung für 2,50 Euro noch möglich bis zum 21.6.; Megamärkte, Immobilien & Touristik in einer Aktie; Interview mit Finanzanalyst M. Goldmann DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung GBC AG: Homes & Holiday AG geht an die Börse - Zeichnung für 2,50 Euro noch möglich bis zum 21.6.; Megamärkte, Immobilien & Touristik in einer Aktie; Interview mit Finanzanalyst M. Goldmann 18.06.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Homes & Holiday AG geht an die Börse - Zeichnung für 2,50 Euro noch möglich bis zum 21.6. Interview mit Marcel Goldmann, Finanzanalyst von GBC Research GBC Research: "Megamärkte, Immobilien & Touristik in einer Aktie.Für uns ist die Homes & Holiday Aktie (ISIN: DE000A2GS5M9) ein klarer Kauf. Aufgrund der Mittel aus dem Börsengang sollten Übernahmen das Wachstum nochmals beschleunigen und den Ertrag überproportional steigern." Der Immobilien-Boom rückt eine Branche in den Fokus: die Makler. Sie verdienen gut und werden damit für Investoren immer interessanter. Mit der Homes & Holiday AG geht jetzt der erste deutsche Makler an die Börse. Die Gruppe ist auf Ferienimmobilien spezialisiert und bietet Maklergeschäft und Ferienvermietung aus einer Hand. Noch bis zum 21.6. können die Aktien zum Festpreis von 2,50 Euro an der Börse München gekauft werden. GBC Research Analyst Marcel Goldmann empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 4,83 Euro zum Kauf. Financial.de: Herr Goldmann, in welchem Bereich ist die Homes & Holiday AG tätig? Goldmann: Die Homes & Holiday AG und ihre Tochtergesellschaften sind auf Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien innerhalb eines innovativen Franchise-Systems spezialisiert. Die Gruppe verbindet mit ihren Marken Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management. Mit einem umfassenden Online-Angebot und individueller Beratung per Telefon und vor Ort setzt die Gruppe konsequent auf einen Multi-Channel-Vertrieb. Neben dem Kernmarkt Mallorca - dort ist man heute mit Porta Mallorquina der führende Makler im Internet und gehört insgesamt zu den Top 3 - ist die Gruppe auf Ferienimmobilien in Spanien und Deutschland fokussiert. Financial.de: Wie schätzen Sie den Markt ein? Goldmann: Spanien und Deutschland sind die attraktivsten Ferienimmobilienmärkten Europas und verfügen über weiteres hohes Wachstumspotenzial, auch unserer Sicht echte Megamärkte also. In Kombination mit dem weiterhin günstigen Zinsniveau operiert der Ferienimmobilienspezialist in einem sehr attraktiven Marktumfeld. So hat das Immobilientransaktionsvolumen in Spanien von 2016 bis 2017 um 21,3% auf 73,8 Mrd. Euro (VJ: 60,9 Mrd. Euro) zugelegt. Allein auf den Balearen haben im Jahr 2017 Wohnimmobilien im Wert von mehr als 4,0 Mrd. Euro den Eigentümer gewechselt. Ebenso positiv entwickelte sich der Immobilienmarkt in Deutschland. Auch hier konnte die Anzahl der Bundesbürger, die eine Ferienimmobilie besitzen, mit 1,0 Mio. Personen in 2017 (VJ: 0,93 Mio.) einen neuen Höchstwert verzeichnen. Financial.de: Wo sehen Sie die Stärken des Unternehmens? Goldmann: Das Management hat in der Vergangenheit das Geschäftsmodell der Homes & Holiday kontinuierlich in Richtung "Full-Service Anbieter" - also Maklergeschäft, Ferienvermietung und Property Management - für Ferienimmobilien weiterentwickelt. Hierdurch hat sich das Unternehmen unserem Erachten nach einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschafft, da die Gesellschaft aktuell der einzige deutsche Franchise-Systemanbieter ist, der solch ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um Ferienimmobilien anbietet. Dies führt zu einer höheren Kundenattraktivität und Kundenbindung. Ein weiterer Vorteil sind auch die Servicezentralen in Palma und Düsseldorf. Von dort aus werden die Franchisepartner umfassend unterstützt und ihnen eine stärkere Fokussierung auf ihre Kerntätigkeit, den Vertrieb, ermöglicht. Hierdurch werden die Umsätze der Partner deutlich gesteigert und die Gewinnung von Partnern maßgeblich erleichtert. Financial.de: Ihr Fazit? Goldmann: Wir empfehlen die Aktie der Homes & Holiday zum Kauf. Durch das profitable Kerngeschäft auf Mallorca hat die Gruppe eine vielversprechende Basis für ein dynamisches Wachstum geschaffen. Durch den weiteren Ausbau des Franchise-Netzwerks und den Synergien zwischen den Geschäftsbereichen sollte das Verkaufsvolumen in den kommenden Jahren kräftig ansteigen. Mit den Mitteln aus dem Börsengang sollten Übernahmen das Wachstum nochmals beschleunigen und den Ertrag überproportional steigern. Für 2020 erwarten wir ein Verkaufsvolumen von 500 Mio. Euro und ein EBITDA von 2,2 Mio. Euro. Bis 2022 sollten es dann 763 Mio. Euro bzw. 5,6 Mio. Euro sein. Auf Basis unserer Schätzungen für die zukünftige Unternehmensentwicklung haben wir im Rahmen unseres Bewertungsmodells einen fairen Wert (nach erfolgreichem Börsengang) von 4,83 EUR je Aktie ermittelt. Bis zum 21.6. kann die Aktie (WKN: A2GS5M) noch für einen Preis von 2,50 Euro per Kauforder an der Börse München gezeichnet werden. Die vollständige Analyse zum Download: http://www.more-ir.de/d/16559.pdf In obiger Analyse ist folgender möglicher Interessenskonflikt gemäß Katalog gegeben: 4,5a,5b,6a,7,10,11 *Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 