Die Spreadstabilisierung (bei Investment Grade) bzw. Erholung (High-Yield & Financials) der letzten Woche nutzten Emittenten am Freitag. So begaben auf der Non-Financial Seite Autoliv, Inc. (EUR 500 Mio., 5J, MS+55 BP, A-), Engie SA (EUR 750 Mio., 10J, MS+50 BP, A2/A-/A) sowie Europcar (EUR 150 Mio. Tap November 2022, 2,6178 umfassende Anleihe (Baa1/BBB+ erwartet) - A: EUR 750 Mio., 8J, MS+115 BP; B: EUR 750 Mio., 11J, MS+150 BP - bei hoher Nachfrage (Orders in Höhe von EUR 7,2 Mrd. für beide Laufzeiten). Blackstone Property (BBB-) mandatierte Banken zur Vorbereitung einer EUR Benchmark Emission...

