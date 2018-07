Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Engie von 16,10 auf 15,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das Gewinnwachstum des Versorgers dürfte zunächst deutlich unter dem des letzten Jahrzehnts und dem der Branche liegen, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der prinzipiell positiven Einschätzung der Aktie halte man jedoch fest./mf/la Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-07-10/14:36

ISIN: FR0010208488