Börsengang: Online-Möbelhändler Home24 schafft erfolgreichen Start

An der Frankfurter Börse hat es am Freitag ein weiteres Unternehmen erfolgreich an die Börse geschafft. Der Online-Möbelhändler Home24 (WKN: A14KEB / ISIN: DE000A14KEB5) startete bei einem Ausgabepreis von 23 Euro, der erste Kurs lag schon bei 28,50 Euro. Im weiteren Verlauf kletterte die Aktie über die Marke von 30 Euro. "Mit dem Geld wollen wir wachsen und profitabel werden", sagt Vorstand Marc Appelhoff bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch im Interview.

