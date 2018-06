TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Alle Beschlussvorlagen auf der Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit mehr als 99,9 Prozent angenommen, Vorstand bestätigt Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Alle Beschlussvorlagen auf der Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit mehr als 99,9 Prozent angenommen, Vorstand bestätigt Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses 18.06.2018 / 08:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alle Beschlussvorlagen auf der Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit mehr als 99,9 Prozent angenommen, Vorstand bestätigt Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses - Starkes erstes Quartal 2018 mit Konzernergebnis über 900 TEUR - Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018: Steigerung des Konzernergebnisses auf EUR 3,6 Mio. und damit eine mehr als Vervierfachung des Ergebnisses von 2017 geplant - Weiterer Ausbau der Beteiligungen vorgesehen - Position des größten Gesellschafters bei der GEG German Estate Group angestrebt München, 18. Juni 2018 Die Aktionäre der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL) (ISIN DE0007501009) stimmten auf der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2018 in München mit mehr als 99,9 Prozent für alle eingebrachten Beschlussvorlagen. Dabei waren insgesamt 81,16 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Beschlossen wurden u.a. folgende Tagesordnungspunkte: - Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 - Wahl der Herren Michael Bock und Jan Benedikt Rombach zu weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats - Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II - Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen sowie Schaffung eines Bedingten Kapitals 2018/II - Wahl von Rödl & Partner als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 "Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung unserer Anteilseigner. Sie ermöglicht uns, unser Geschäftsmodell weiter voranzutreiben", kommentiert Theo Reichert, CEO der TTL AG die hervorragenden Abstimmungsergebnisse. Die TTL AG blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück, in dem wesentliche Weichenstellungen für die strategische Neuausrichtung als eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft vorgenommen wurden. So konnte einerseits eine Beteiligung an der Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, sowie eine Beteiligung an der GEG German Estate Group ("GEG") eingegangen werden. Aufgrund der in 2017 erzielten Beteiligungserträge stieg der Konzernjahresüberschuss der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr um mehr als eine Million Euro auf insgesamt TEUR 860. Gleichzeitig erfolgte eine signifikante Stärkung des Eigenkapitals der TTL AG von EUR 4,7 Mio. (2016) auf EUR 31,05 Mio. (2017). Diese gute Entwicklung der TTL AG setzte sich im ersten Quartal 2018 weiter fort, das Konzernergebnis fiel mit rd. 900 TEUR deutlich besser aus als erwartet. Auch im April und Mai 2018 verfolgte die TTL AG ihre Wachstumsstrategie konsequent weiter und baute ihre Beteiligung an der GEG nochmals aus. "Die TTL AG ist nun zweitgrößter Gesellschafter der GEG und unterstützt das Unternehmen bei den ambitionierten Wachstumsplänen. Wir können uns durchaus vorstellen, diese Beteiligung weiter aufzustocken. Des Weiteren beobachten wir den Markt grundsätzlich auch im Hinblick auf weitere Investments, um unsere Position im Gewerbeimmobilienmarkt auszubauen und unser Beteiligungsportfolio weiter zu diversifizieren", erklärt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Die GEG mit Sitz in Frankfurt hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 zu einer der führenden deutschen Investment- und Asset-Management-Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich entwickelt und ein umfangreiches, diversifiziertes Immobilienportfolio mit rund EUR 2,4 Mrd. "Assets under Management" (AuM) aufgebaut. Zu dem von GEG gemanagten Immobilienportfolio zählen beispielsweise der IBC-Campus, der Sapporobogen in München sowie das Japan Center in Frankfurt. Daneben werden Projektentwicklungen wie der Global Tower in Frankfurt am Main und "Pasing Central" in München betreut. Über die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe ist die TTL AG außerdem an der im SDAX vertretenen DIC Asset AG beteiligt. Als eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen ist diese auf Gewerbeimmobilien spezialisiert und betreut rund 180 Objekte mit einem Immobilienvermögen von rund EUR 4,8 Mrd. Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung der TTL AG in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2018 sowie der aufgestockten Beteiligungen hat der Vorstand der Gesellschaft am 5. Juni 2018 die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 deutlich angehoben. Er rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Konzernergebnis von rd. EUR 3,6 Mio. und damit mit einer mehr als Vervierfachung des Konzernergebnisses von 2017. Alle relevanten Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de - presse@ttl-ag.de 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696027 18.06.2018

ISIN DE0007501009

AXC0041 2018-06-18/08:59