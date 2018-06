Phase-II-Auftrag (Nr. 09 / 2018) der RIB Software SE: Verbindliche Anwendung der iTWO eVergabe Plattform im Land Berlin DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung Phase-II-Auftrag (Nr. 09 / 2018) der RIB Software SE: Verbindliche Anwendung der iTWO eVergabe Plattform im Land Berlin 18.06.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 18. Juni 2018 Phase-II-Auftrag (Nr. 09 / 2018) der RIB Software SE: Verbindliche Anwendung der iTWO eVergabe Plattform im Land Berlin Stuttgart, Deutschland, 18. Juni 2018. Der Berliner Senat hat im Rahmen der Umsetzung des Vergaberechts durch einen Senatsbeschluss geregelt, dass wesentliche Teile der Verwaltung verpflichtet werden, im Rahmen der elektronischen Vergabe die bereits bestehende Bekanntmachungs- und Vergabeplattform www.berlin.de/vergabeplattform (iTWO eVergabe public) für alle Ausschreibungen von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen zu verwenden. Mehr als 100 Landesinstitutionen, wie beispielsweise Gerichte, Justizvollzugsanstalten, Museen, Theater & Bühnen, Schulen, Kitas, Universitäten und Verkehrseinrichtungen werden künftig die Lösung aus dem Hause RIB für die digitale Abwicklung ihrer Vergaben einsetzen. Unter Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurde zusammen mit der RIB ein detailliertes Implementierungs- und Trainingskonzept aufgebaut und bereits umgesetzt. Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland kommentiert den Abschluss wie folgt: "Unternehmen aus Berlin, Deutschland und ganz Europa können künftig Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehreren hundert Millionen Euro von der Auftragssuche, über die Vergabeunterlagen, die Angebote bis hin zur Beauftragung komplett digital abwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir den zahlreichen Vergabestellen des Landes Berlin mit unserer Lösung eine effiziente und transparente Durchführung von Vergaben ermöglichen werden." Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696031 18.06.2018

