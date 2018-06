Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat überzeugenden Langfristdaten für seine Gentherapie Kymriah auf sich aufmerksam gemacht. Gut die Hälfte der Patienten mit der Blutkrebsform DLBCL (großzelliges B-Zell-Lymphon) haben Ansprechraten von mehr als einem Jahr gezeigt. Wie Novartis am Samstag auf dem Europäischen Hämatologiekongress (EHA) in Stockholm mitteilte, ergaben die Resultate der klinischen Studie "Juliet" nach 14 Monaten eine "Overall Response Rate" von 52 Prozent. Rund 40 Prozent der insgesamt 93 behandelten Patienten konnten dabei sogar vollständig ansprechen, zwölf Prozent zeigten ein teilweises Ansprechen. Bei Patienten, die auf die Behandlung ansprachen, liege die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb eines Jahres keinen Rückfall erleiden, bei 65 Prozent, so Novartis. Insgesamt seien die Ansprechraten in der Studie konsistent mit früheren Berichten. Auch das Sicherheitsprofil der Behandlung habe sich mit der Dauer der Studie nicht verändert.

