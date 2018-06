Der Dax ist zum Wochenstart wieder unter die Marke von 13 000 Punkten gerutscht. Mit einem Abschlag von 0,42 Prozent auf 12 956,26 Punkten knüpfte der deutsche Leitindex im frühen Handel an seine Freitagsschwäche an.

Konjunktur- und unternehmensseitig ist es ruhig. Dafür bestimmt die Politik das Geschehen. So sorgt der internationale Handelskonflikt bei Börsianern für Ernüchterung. Erste Auswirkungen waren bereits Ende vergangener Woche zu spüren, nachdem die USA Zölle auf bestimmte Waren aus China verhängt hatten und Peking prompt Gegenmaßnahmen vorlegte. Zudem sorgt hierzulande der zwischen CDU und CSU entbrannte Streit um die Flüchtlingspolitik für Unsicherheit um die Zukunft der Großen Koalition.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,21 Prozent runter auf 26 893,96 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,08 Prozent auf 2861,27 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,28 Prozent auf 3495,20 Punkte. In den Nebenwerte-Indizes der Deutschen Börse werden zum Wochenbeginn zahlreiche Veränderungen in der Zusammensetzung wirksam./ajx/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0046 2018-06-18/09:19