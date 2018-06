Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Unterstützung bei 12.640 Punkten Anfang Juni ein weiteres Mal verteidigt wurde, stieg der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bis an den Widerstand bei 12.951 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Dort sei er in der vergangenen Woche zunächst nach unten abgeprallt, ehe am Donnerstag nach dem EZB-Zinsentscheid ein Kursfeuerwerk gezündet worden sei, das den Index nicht nur über diese Hürde, sondern direkt an den Widerstand bei 13.134 Punkten angetrieben habe. ...

