Die Gieag Immobilien AG (ISIN: DE0005492276) will eine Dividende von 0,36 Euro je Aktie auszahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Montag in München ab. Im Vorjahr wurden 0,24 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,43 Prozent. Die Umsatzerlöse konnten im Jahr 2017 rund 77 Prozent von 12,8 ...

