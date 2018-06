GIEAG Immobilien AG: GIEAG Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,36 Euro je Aktie für 2017 DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende/Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,36 Euro je Aktie für 2017 19.06.2018 / 12:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GIEAG Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,36 Euro je Aktie für 2017 München, 19. Juni 2018. Die Hauptversammlung der GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat gestern sämtliche Tagesordnungspunkte mit Mehrheiten von über 99,5 Prozent der abgegebenen Stimmen verabschiedet. Unter anderem wurde die Zahlung einer Dividende von 0,36 Euro für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen. Philipp Pferschy, CEO der GIEAG, erläuterte den Aktionärinnen und Aktionären die erfolgreiche Strategie des Unternehmens bei der Entwicklung von Immobilienprojekten in den Bereichen Wohnen und Gewerbe und beim weiteren Ausbau des Wohnimmobilienbestands. Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 19.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696595 19.06.2018

