Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Das TV-Geschäft sei der entscheidende Faktor für künftiges Wachstum, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein unabhängiger Test des c't-Magazins habe nun für die TV-Plattform Waipu TV von Freenet eine deutlich geringere Verzögerung als bei Kabel- und Antennenfernsehen ermittelt. Dies sollte bei den Nutzern die Aufmerksamkeit für Internetfernsehen als Alternative steigern, so der Experte./ag/bek Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-06-18/09:52

ISIN: DE000A0Z2ZZ5