Im Reich der Mitte setzten die OEMs im Jahr 2017 bereits insgesamt 470.000 E-Autos und 105.000 Plug-In Hybride ab - 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit stieg in China der Marktanteil der Stromer 2017 von 1,4 auf 2,4 Prozent. Dazu kamen noch etwa 300.000 EV-Nutzfahrzeuge.

Im Jahr 2020 werden die Hersteller in China wohl bereits mehr als 1,5 Millionen Elektroautos und Plug-In-Hybride verkaufen. In Deutschland fanden 2017 mit fast 54.500 Elektroautos auch 117 Prozent mehr Neufahrzeuge einen Abnehmer als im Jahr zuvor, aber dennoch hinken Deutschland und Europa weit hinterher.

Neben umweltpolitischen Aspekten wie Luftverschmutzung in Städten oder Geräuschreduzierung bieten Elektrofahrzeuge, die keinen Verbrennungsmotor mehr mit mechanisch komplizierten Teilen brauchen, China die Chance, auch in der Automobilindustrie Weltmarktführer zu werden. Außerdem kann China so die Abhängigkeit von Erdölimporten verringern.

Alle Hersteller müssen 2020 einen Flottenverbrauch von 5 l/100 km erreichen. Falls der Verbrauch ...

