Nach der Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM am Sonntag sind die Papiere des Ausrüsters adidas am Montag unter Druck geraten. Sie büßten 1,63 Prozent ein auf 196,60 Euro und lagen damit am Ende des Dax. Vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland waren sie bis Mitte April stark gestiegen.

