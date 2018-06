Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montag mit kleineren Abschlägen in die neue Woche gestartet. Einerseits dämpft die weitere Eskalation im Handelsstreit die Stimmung, nachdem die USA und China Einfuhren aus dem jeweils anderen Land mit neuen Zöllen belegt haben. Daneben führt aber auch die Regierungskrise in Deutschland zu Zurückhaltung unter den Anlegern. "Sollte die Regierung platzen, wäre das klar negativ", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings gebe es erste Anzeichen, dass die CSU nun wieder kompromissbereiter sei. Am Montag berät der CSU-Parteivorstand in München über die Asylpolitik. In Berlin trifft sich derweil zunächst das Präsidium der CDU und danach der Parteivorstand.

Der DAX gibt im frühen Geschäft 0,5 Prozent auf 12.941 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.490 Punkte nach unten. Weiter unter Druck stehen zu Wochenbeginn die Ölpreise. Der Preis für die US-Sorte WTI fällt am Montagmorgen um 1,5 Prozent. Nicht nur die Befürchtung eines eskalierenden Handelsstreits belastet, der negativ auf das Wirtschaftswachstum wirken könnte. Händler verweisen auch auf das Opec-Treffen am Freitag. Seit Tagen wird darüber spekuliert, dass die erdölexportierenden Länder ihre Produktionsquoten erhöhen könnten. Die Schwäche der Ölpreise drückt auf Ölaktien - diese geben im frühen Geschäft europaweit um 0,5 Prozent nach.

Angst vor europa-skeptischen Kräften in Deutschland bei Merkel-Rücktritt

Der Euro kommt zu Wochenbeginn etwas unter Druck und fällt auf 1,1578 Dollar. Die taubenhafte Sitzung der EZB wirkt nach, aber auch die Regierungskrise in Berlin belastet. Die Commerzbank mahnt, dass diese ein größeres Thema am Markt werden könnte: Auch wenn Merkel in den vergangenen Jahren immer wieder in Peripherieländern für ihre Krisenpolitik kritisiert, oft gehasst wurde, sei sie doch eine ganz entscheidende Architektin der Krisenbekämpfungs-Politik gewesen. Bei einem Rücktritt der Kanzlerin könnte die Angst vor europa-skeptischen Kräften in Deutschland sehr schnell zum Marktthema werden.

Mit Aufschlägen von 5,7 Prozent geht es für die Evotec-Aktie kräftig nach oben. Das Biotechunternehmen und Sanofi haben die Verhandlungen über eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsplattform abgeschlossen. Beide Unternehmen hatten im März angekündigt, dass die Franzosen ihr Portfolio an frühphasigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie ein Expertenteam von über 100 Mitarbeitern an Evotec transferieren. Ziel der Vereinbarung ist der Aufbau einer Plattform zur beschleunigten Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva. Sanofi zahlt Evotec zunächst 60 Millionen Euro.

Derweil hat der Windturbinenhersteller Nordex drei Aufträge aus Spanien erhalten. Insgesamt wird das Unternehmen 31 Turbinen mit einer Leistung von zusammen 95 Megawatt liefern. Die Anlagen wird Nordex ab März 2019 installieren. Zwei Standorte der drei Windparks liegen nahe Zaragoza, der dritte bei Cuenca. Die Nordex-Aktie gewinnt 1,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.490,34 -0,42 -14,68 -0,39 Stoxx-50 3.082,94 -0,19 -5,86 -2,99 DAX 12.940,51 -0,54 -70,04 0,18 MDAX 26.762,14 -0,70 -188,99 2,14 TecDAX 2.848,19 -0,54 -15,36 12,62 SDAX 12.578,31 -0,57 -72,27 5,82 FTSE 7.627,79 -0,08 -6,12 -0,70 CAC 5.468,01 -0,62 -33,87 2,93 Bund-Future 161,21 0,21 1,62 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1578 -0,1% 1,1595 1,1616 EUR/JPY 127,98 -0,3% 128,35 128,41 EUR/CHF 1,1553 -0,1% 1,1565 1,1557 GBP/EUR 1,1437 +0,0% 1,1418 1,1429 USD/JPY 110,55 -0,1% 110,70 110,54 GBP/USD 1,3242 -0,3% 1,3279 1,3275 Bitcoin BTC/USD 6.482,73 -0,9% 6.538,64 6.567,35 ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,40 -0,04 USA 2 Jahre 2,54 2,55 0,65 USA 10 Jahre 2,91 2,92 0,50 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,08 65,73 -1,5% -0,98 +7,2% Brent/ICE 73,13 73,44 -0,4% -0,31 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,73 1.279,63 +0,0% +0,11 -1,8% Silber (Spot) 16,54 16,57 -0,2% -0,03 -2,3% Platin (Spot) 885,70 888,05 -0,3% -2,35 -4,7% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,2% -0,01 -5,7% ===

