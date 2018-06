Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche warteten die FED und die EZB mit der Ankündigung neuer geldpolitischer Aktionen auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demgegenüber habe die BoJ bei ihrer abwartenden Haltung verharrt. Dies dürfte in dieser Woche auch für die Bank of England (BoE) am Donnerstag gelten. Mit Blick auf die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem "Brexit"-Prozess, der im 1. Quartal geringeren BIP-Dynamik und dem schneller - als von der Notenbank erwartet - zurückgehenden Preisdruck würden die Analysten weder im Juni noch im weiteren Jahresverlauf 2018 mit einer Veränderung der Bank Rate rechnen. ...

