Evotec: Jetzt kann es losgehen

Das Biotechunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) war zuletzt für seine stets guten Nachrichten bekannt. Diese Entwicklung setzt sich auch in diesem Sommer fort. Gute Nachrichten für Aktionäre.

Konkret geht es um die Zusammenarbeit mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi (WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578) im Bereich Infektionskrankheiten. Im Rahmen dieser Kooperation wird Evotec Sanofis Antiinfektiva-Einheit, sowie das damit verbundene Antiinfektiva-Forschungsportfolio in ihre Organisation integrieren wird. Die exklusiven Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen und die notwendigen personalrelevanten Prozesse, die am 8. März 2018 initiiert wurden, sind somit erfolgreich abgeschlossen worden. Die Transaktion wird in den kommenden Wochen abgeschlossen und unterliegt den erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Frankreich.

Evotec-Chart: boerse-stuttgart.de

Evotec wird die Entwicklung der Pipeline im Bereich Infektionskrankheiten voranbringen und neue Open Innovation-Forschungsinitiativen im Bereich Antiinfektiva initiieren. Zukünftig wird Evotec offene Kooperationen mit weiteren Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Stiftungen, akademischen Einrichtungen und staatlichen Stellen eingehen, um die Forschung im Bereich Infektionskrankheiten weiter zu beschleunigen. Der initiale Fokus wird auf Antibiotikaresistenzen, Infektionen hervorgerufen durch sogenannte ‚Superbugs', Tuberkulose, Malaria und der Entwicklung neuer antiviraler Therapien mit neuen Wirkungsmechanismen liegen.

