Das Biotechnologieunternehmen EVOTEC will bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten künftig weiter oben mitspielen. Die Hamburger stärken ihre Forschung in dem Bereich mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi. Dafür übernehmen sie dessen 100-köpfiges Forscherteam, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg...

Den vollständigen Artikel lesen ...