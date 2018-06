Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram von 72 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2019. Er sei nicht wirklich pessimistisch für den Beleuchtungskonzern, sondern eher in Wartestellung, erklärte der Experte./ag/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-18/10:36

ISIN: DE000LED4000