Nach dem Rückschlag vom Freitag wackelt die Marke von 13.000 Punkten relativ deutlich. Damit folgen Anleger den schwachen Vorgaben aus USA und Asien. Der Handelsstreit geht indes in die nächste Runde, Anleger bleiben aber gelassen. Noch. Ab heute werden einige Änderungen in der zweiten Börsenreihe wirksam. Außerdem angelt sich Nordex einen großen Auftrag in Spanien, und Evotec kämpft gemeinsam mit Sanofi gegen Infektionskrankheiten. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß