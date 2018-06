Aktie im Fokus - Merck KGaA

Die Aktie des DAX-Konzerns Merck KGaA bildete am 23. Juni 2017 ein Hoch bei 112,65 Euro aus. Das Wertpapier korrigierte von da an bis zum 26. März 2018 auf ein Verlaufstief von 74,54 Euro. Aufgrund dieses Kursverlaufs könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ermittelt werden. Die Widerstände kämen bei 89,10 Euro, 93,60 Euro, 98,10 Euro, 103,65 Euro und 112,65 Euro in Betracht.

Die Unterstützungen wären bei 83,52 Euro und 74,54 Euro auszumachen. Die Experten von Berenberg vergaben ein Ziel von 105,00 Euro. Dieses Kursziel könnte auf ein technisches Überschießen oberhalb der Marke von 103,65 Euro anspielen. Obendrein findet sich exakt zwischen 105,00 und 105,10 Euro noch eine offene Kurslücke vom 03. auf den 04. Juli 2017.

