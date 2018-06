Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400/ WKN 755140):Die Beate Uhse Aktiengesellschaft teilt mit, dass am vergangenen Freitag die Rechtsmittelfrist gegen die gerichtliche Bestätigung des vorgelegten Insolvenzplans im Insolvenzverfahren (Geschäfts-Nr. 56 IN 230/17) der Beate Uhse AG abgelaufen ist. Es wurden keine Rechtsmittel eingelegt, so dass der Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt ist. Die Beate Uhse Aktiengesellschaft wird nun die im Insolvenzplan vorgesehenen Maßnahmen umsetzen. ...

