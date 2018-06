1998 gegründet, betreibt Scout24 heute europaweit mehrere Online-Marktplätze in diversen Branchen. Zu den größten Plattformen des Unternehmens zählen ImmobilienScout24 und AutoScout24. An der Börse wird das Unternehmen seit Oktober 2015 gehandelt, schon zwei Monate später erfolgte die Aufnahme in den SDAX. Nachdem Scout24 bereits im Januar 2016 die nötige Marktkapitalisierung für die Aufnahme in den MDAX erreicht hatte, erzielte die Aktie nun auch das erforderliche Handelsvolumen. "Ich bin davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft im MDAX der Bekanntheit und der Entwicklung unserer Aktie und damit auch unseren Aktionären sehr zugute kommen wird", erklärte Christian Gisy, CFO von Scout24, zur MDAX-Aufnahme.

