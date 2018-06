(shareribs.com) Chicago 18.06.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade sackten am Freitag teils kräftig ab. Die Sojabohnen rutschten auf das geringste Niveau seit einem Jahr, bei Mais und Weizen fielen die Verluste moderat aus. Juli-Mais korrigierte um 1,75 Cents auf 3,6125 USD/Scheffel. Auf Wochensicht rutschte Mais um knapp vier Prozent nach unten. Die Aussichten für die US-Ernte gelten als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...