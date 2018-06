Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 78 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vor Jahren eingeleitete Strategiewechsel, um die Abhängigkeit vom Kautschukgeschäft zu verringern, sei richtig gewesen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal dürfte sich in den folgenden Jahresvierteln fortsetzen. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 um rund 21 beziehungsweise rund 13 Prozent./edh/la

Datum der Analyse: 18.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005470405

AXC0090 2018-06-18/11:25