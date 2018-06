Decheng Technology AG: Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender legen Mandat nieder DGAP-Ad-hoc: Decheng Technology AG / Schlagwort(e): Personalie Decheng Technology AG: Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender legen Mandat nieder 18.06.2018 / 11:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Köln, 18. Juni 2018. Herr Jürgen Schrollinger, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Decheng Technology AG, hat der Gesellschaft am 15. Juni 2018 mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorsitzender sowie als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederlegt. Herr Cern Yong Teo, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, hat der Gesellschaft am 18. Juni 2018 mitgeteilt, dass er sein Amt als stellvertretender Vorsitzender sowie als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederlegt. Die Gesellschaft dankt Herrn Jürgen Schrollinger und Herrn Cern Yong Teo für die gute Zusammenarbeit. Kontakt: VPC Group Niederlassung Frankfurt Bleichstraße 64-66 60313 Frankfurt am Main Tel. +49 69 175371963 ir@dechengtechnology.com 18.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Decheng Technology AG Martin-Luther-Platz 26 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211-78179033 E-Mail: contact@dechengtechnology.com Internet: www.dechengtechnology.com ISIN: DE000A1YDDM9 WKN: A1YDDM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696087 18.06.2018 CET/CEST

