BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy steigt in das Geschäft mit Solarkraftwerken in Nordamerika ein. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen gemeinsam mit dem Solar-Projektierer Birdseye 13 Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von 440 Megawatt gebaut werden. "Die strategische Partnerschaft mit Birdseye ist für uns ein hervorragender Ausgangspunkt, um in den USA ein werthaltiges Solargeschäft auf- und auszubauen", sagte der Innogy-Vorstand für die erneuerbaren Energien, Hans Bünting.

Laut der RWE-Ökostromtochter sind die Solarfelder unterschiedlich weit entwickelt und befinden sich an attraktiven Standorten im Südosten der USA mit hoher Sonnenscheindauer. Durch die am vergangenen Freitag unterzeichnete Vereinbarung sichere sich Innogy das Vorrecht, sobald Projekte Baureife erlangt haben, diese vollständig zu erwerben. Bau, Betrieb und Instandhaltung soll die eigene Tochterfirma Belectric umsetzen.

Die Essener hatten vor einem halben Jahr entscheiden, bei der Windkraft an Land in den Vereinigten Staaten mitzumischen und kauften Windparkprojekte in unterschiedlichen Entwicklungsstufen mit einer Leistung von 2 Gigawatt.

Wegen der beschlossenen Zerschlagung von Innogy wird die Konzernmutter RWE künftig die Grünstromsparte wieder an Bord holen. Innogys Vertriebs- und Netzgeschäft gehen an den einstigen Rivalen Eon.

June 18, 2018

