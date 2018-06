Fast schon etwas zu warm war dieser Tag im April, an dem mich die Deutsche Bahn vollends im Stich gelassen hatte und ich nur noch per Taxi das beschauliche Städtchen Salach in der Nähe Stuttgarts erreichte, wo sich der Hauptsitz von Heldele befindet. Man war natürlich schon auf meinen Besuch vorbereitet und die Verspätung meinerseits kein »großes Ding«. Vor mir saß nun eine sympathische, zierliche Frau mit langen roten Haaren, die man auf den ersten Blick, was den Beruf betrifft, wohl eher in der Bürowelt ansiedeln würde.

Alice Gruhl ist jedoch gelernte Elektronikerin für Informations- und Telekommunikationstechnik (Bild 1) und bereits seit einem Jahr »im Job«. Die Ausbildung von dreieinhalb Jahren kürzte sie auf drei Jahre ab.

Der Clou: sie absolvierte davor das Abitur an einer Waldorfschule, die bekanntermaßen einen anderen Unterrichtsstil pflegt, als man ihn an einem staatlichen Gymnasium vorfinden kann. Allerdings stehen an der Waldorfschule auch handwerkliche Fähigkeiten mehr im Fokus. Ob das womöglich den Ausschlag für die Berufswahl gab, klärten wir im Gespräch.

»de«: Frau Gruhl, warum haben Sie nach dem Abitur nicht studiert?

A. Gruhl: Mir ging es wahrscheinlich wie vielen, dass ich mir die Frage stellte: »Was mache ich jetzt?« Genauer meine ich damit, dass ich nicht wusste, was ich überhaupt studieren sollte. Von meiner Familie her war klar, ja, ich sollte an eine Universität oder Fachhochschule gehen. Am besten natürlich »was gscheit's«, wie man hier sagt. Das wäre dann zum Beispiel Lehrerin oder Juristin gewesen, was in meiner Familie vorherrschend ist. Doch ich war mir da sehr unschlüssig und sagte dann, dass ich ein Jahr Bundesfreiwilligendienst absolvieren wolle. Das sind dann Jobs, die früher von Zivildienstleistenden gemacht wurden. Ich kam da ...

