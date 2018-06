Die Commerzbank hat die Einstufung für SLM Solutions anlässlich eines Vorstandswechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die rechtzeitige Bekanntgabe der Berufung von Gereon Heinemann zum neuen Technologievorstand des 3D-Druckerherstellers begrüße er, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Montag vorliegenden Studie. Heinemann scheine einiges an Erfahrung in puncto schnelle und kostengünstige Fertigung mitzubringen./edh/la Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-18/12:22

ISIN: DE000A111338