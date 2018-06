Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der jüngste Kursrückschlag der Versicherer im Zuge der Anleiheentwicklung in Italien habe an die Euro-Krise erinnert, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nach einer Szenarienanalyse bekräftigte er seine Kaufempfehlungen für Aviva, Generali und Munich Re./ag/la Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-06-18/12:30

ISIN: DE0008430026